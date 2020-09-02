Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність

Верховна Рада ухвалила закон, яким повертаються лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність, зокрема, внаслідок хвороби. "За" проголосували 304 нардепи.Про це повідомляється на сайті Ради, - пише ТСН.Документом повертається право на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві."Законом відновлено право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".Відповідні зміни внесено до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться на сайті Ради.У пояснювальній записці до законопроєкту нагадується, що 31 грудня 2020 року набув чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я". Після цього були внесені зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соцстрахування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Через ці зміни компенсації внаслідок захворювання могли позбавити близько 2,5 млн осіб.Ухвалений закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію від 30 червня 2021 року.Нагадаємо, майже на 15% виросла середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн. на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.