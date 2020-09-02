Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність
Сьогодні, 11:00
Верховна Рада ухвалила закон, яким повертаються лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність, зокрема, внаслідок хвороби. "За" проголосували 304 нардепи.
Про це повідомляється на сайті Ради, - пише ТСН.
Документом повертається право на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
"Законом відновлено право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".
Відповідні зміни внесено до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться на сайті Ради.
У пояснювальній записці до законопроєкту нагадується, що 31 грудня 2020 року набув чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я". Після цього були внесені зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соцстрахування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Через ці зміни компенсації внаслідок захворювання могли позбавити близько 2,5 млн осіб.
Ухвалений закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію від 30 червня 2021 року.
Нагадаємо, майже на 15% виросла середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн. на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.
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Про це повідомляється на сайті Ради, - пише ТСН.
Документом повертається право на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
"Законом відновлено право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".
Відповідні зміни внесено до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться на сайті Ради.
У пояснювальній записці до законопроєкту нагадується, що 31 грудня 2020 року набув чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я". Після цього були внесені зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соцстрахування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Через ці зміни компенсації внаслідок захворювання могли позбавити близько 2,5 млн осіб.
Ухвалений закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію від 30 червня 2021 року.
Нагадаємо, майже на 15% виросла середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн. на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.
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