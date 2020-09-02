вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність

Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність
Верховна Рада ухвалила закон, яким повертаються лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність, зокрема, внаслідок хвороби. "За" проголосували 304 нардепи.

Про це повідомляється на сайті Ради, - пише ТСН.

Документом повертається право на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

"Законом відновлено право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".

Відповідні зміни внесено до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться на сайті Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту нагадується, що 31 грудня 2020 року набув чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я". Після цього були внесені зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соцстрахування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Через ці зміни компенсації внаслідок захворювання могли позбавити близько 2,5 млн осіб.

Ухвалений закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію від 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, майже на 15% виросла середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн. на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рада, виплати, лікарняні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка за кермом Toyota в'їхала в припарковане авто та втекла
Сьогодні, 11:30
Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 11:19
Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність
Сьогодні, 11:00
Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних
Сьогодні, 10:42
У Луцьку на переході збили 24-річного хлопця
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплати лікарняних У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплати лікарняних
12 квітень, 12:28
Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
02 вересень, 2020, 16:15
В Україні затримують виплати лікарняних: пояснили причину В Україні затримують виплати лікарняних: пояснили причину
14 квітень, 2019, 19:37
Українцям почнуть платити за відпочинок: як отримати 200 євро Українцям почнуть платити за відпочинок: як отримати 200 євро
11 квітень, 04:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець
Сьогодні, 12:09
 0
13 років не платив аліментів: волинянина змусили віддати 156 тисяч гривень боргу
Сьогодні, 11:58
 0
Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води
Сьогодні, 11:37
 0
Волинянка за кермом Toyota в'їхала в припарковане авто та втекла
Сьогодні, 11:30
 0
Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8