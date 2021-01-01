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Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно

Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Правоохоронці заарештували чоловіка, котрий вкоротив віку волинянину.

Нагадаємо, що 12 квітня, у будинку в селі Дерно на Ківерцівщині зі слідами насильницької смерті виявили тіло 48-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що напередодні постраждалого побив 54-річний місцевий житель. Чоловік від отриманих травм помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.




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Теги: арешт, Дерно, вбивство, чоловік
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