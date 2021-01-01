Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно





Нагадаємо, що 12 квітня,



Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.



Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці заарештували чоловіка, котрий вкоротив віку волинянину.Нагадаємо, що 12 квітня, у будинку в селі Дерно на Ківерцівщині зі слідами насильницької смерті виявили тіло 48-річного чоловіка . Поліцейські оперативно встановили, що напередодні постраждалого побив 54-річний місцевий житель. Чоловік від отриманих травм помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію