Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 11:19
Правоохоронці заарештували чоловіка, котрий вкоротив віку волинянину.
Нагадаємо, що 12 квітня, у будинку в селі Дерно на Ківерцівщині зі слідами насильницької смерті виявили тіло 48-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що напередодні постраждалого побив 54-річний місцевий житель. Чоловік від отриманих травм помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, що 12 квітня, у будинку в селі Дерно на Ківерцівщині зі слідами насильницької смерті виявили тіло 48-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що напередодні постраждалого побив 54-річний місцевий житель. Чоловік від отриманих травм помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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