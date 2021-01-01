Волинянка за кермом Toyota в'їхала в припарковане авто та втекла





Про це



Зазначається, вчора, 13 квітня, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП. Заявниця повідомила, що на вулиці Косачів водій, керуючи транспортним засобом Toyota Corolla, здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Passat та покинув місце пригоди.



Патрульні оперативно прибули на місце події, де опитали очевидців.

Для розшуку автомобіля Toyota Corolla патрульні передали орієнтування іншим екіпажам.



Згодом один з екіпажів виявив вказаний транспортний засіб із характерними пошкодженнями на вулиці Мечникова.



Патрульні встановили, що за кермом перебувала 25-річна жінка, яка не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася дистанції та здійснила наїзд на припаркований транспортний засіб, у результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Опісля цього вона зникла з місця автопригоди.



На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-2 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП та вилучили посвідчення водія.



Санкція статті 124 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.



Санкція статті 122-2 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 3400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного року до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі водійка вчинила дорожньо-транспортну пригоду та зникла з місця події.Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.Зазначається, вчора, 13 квітня, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП. Заявниця повідомила, що на вулиці Косачів водій, керуючи транспортним засобом Toyota Corolla, здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Passat та покинув місце пригоди.Патрульні оперативно прибули на місце події, де опитали очевидців.Для розшуку автомобіля Toyota Corolla патрульні передали орієнтування іншим екіпажам.Згодом один з екіпажів виявив вказаний транспортний засіб із характерними пошкодженнями на вулиці Мечникова.Патрульні встановили, що за кермом перебувала 25-річна жінка, яка не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася дистанції та здійснила наїзд на припаркований транспортний засіб, у результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Опісля цього вона зникла з місця автопригоди.На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-2 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Санкція статті 124 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.Санкція статті 122-2 КУпАП передбачає накладення штрафу в розмірі 3400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного року до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

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