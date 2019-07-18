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13 років не платив аліментів: волинянина змусили віддати 156 тисяч гривень боргу

13 років не платив аліментів: волинянина змусили віддати 156 тисяч гривень боргу
Державні виконавці Волині змусили жителя Ківерцівського району сплатити 13-річний борг з виплати аліментів.

Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Провадження про стягнення аліментів на утримання дитини, починаючи з січня 2008 року, перебувало на виконанні в Ківерцівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) з червня 2012 року.

Держвиконавець своєю постановою наклав арешт на кошти та все майно боржника, вніс відомості до Державних реєстрів речових прав рухомого та нерухомого майна. Крім того, до боржника застосували тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю, у праві полювання.

Після застосування встановлених законом обмежень боржник сплатив у повному обсязі борг 118 395 грн, штраф у сумі 26 203 грн та виконавчий збір у сумі 11 839 грн. Загальна сума сплачених коштів - 156 437 грн.


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Теги: аліменти, борг, Волинь
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