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У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець

У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець
Нещасний випадок трапився у Польщі в населеному пункті Брусьнік Тарновського повіту (Малопольське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rdn.pl, трагедія сталася в понеділок, 12 квітня, під час виконання робіт по заміні енергетичних стовпів.

Наразі подробиць інциденту поки не встановили. Відомо лише, що 39-річний працівник, громадянин України, опинився в зоні буріння отвору під стовп. Його не помітив інший працівник, який і виконував свердління. Все це призвело до травмування українця, який помер на місці. Медики, яких викликали, тільки констатували смерть чоловіка.

Відомо, що загиблий громадянин України проживав у Новому Сончі й був працевлаштований в фірмі, яка виконувала роботи із заміни стовпів.

Трагічний інцидент вивчає інспекція з праці, яка встановить, чи були допущені недоліки в організації роботи. Водночас поліція почала слідство за фактом смерті працівника.

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Теги: Польща, смерть, українець, робота
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