У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець





Як пoвідoмляє



Наразі подробиць інциденту поки не встановили. Відомо лише, що 39-річний працівник, громадянин України, опинився в зоні буріння отвору під стовп. Його не помітив інший працівник, який і виконував свердління. Все це призвело до травмування українця, який помер на місці. Медики, яких викликали, тільки констатували смерть чоловіка.



Відомо, що загиблий громадянин України проживав у Новому Сончі й був працевлаштований в фірмі, яка виконувала роботи із заміни стовпів.



Трагічний інцидент вивчає інспекція з праці, яка встановить, чи були допущені недоліки в організації роботи. Водночас поліція почала слідство за фактом смерті працівника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещасний випадок трапився у Польщі в населеному пункті Брусьнік Тарновського повіту (Малопольське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rdn.pl, трагедія сталася в понеділок, 12 квітня, під час виконання робіт по заміні енергетичних стовпів.Наразі подробиць інциденту поки не встановили. Відомо лише, що 39-річний працівник, громадянин України, опинився в зоні буріння отвору під стовп. Його не помітив інший працівник, який і виконував свердління. Все це призвело до травмування українця, який помер на місці. Медики, яких викликали, тільки констатували смерть чоловіка.Відомо, що загиблий громадянин України проживав у Новому Сончі й був працевлаштований в фірмі, яка виконувала роботи із заміни стовпів.Трагічний інцидент вивчає інспекція з праці, яка встановить, чи були допущені недоліки в організації роботи. Водночас поліція почала слідство за фактом смерті працівника.

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