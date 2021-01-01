У Польщі продовжили жорсткі карантинні обмеження, однак не усі
Сьогодні, 12:59
У середу, 14 квітня, міністр здоров'я Польщі Адам Нєдзєльскі повідомив про чергове продовження терміну дії більш жорстких карантинних заходів, однак не всіх.
Як пoвідoмляє Yavp.pl, переважну більшість діючих карантинних обмежень, які мали закінчитися 18 квітня, продовжити ще на 1 тиждень - до 25 квітня включно.
Водночас з 19 квітня дозволена робота дитсадків та ясел. Також в уряді вирішили відкрити спортивні майданчики на свіжому повітрі. Там можуть одночасно займатися до 25 осіб.
Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 25 квітня:
- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);
- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;
- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);
- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;
- Всі закриті спортивні об'єкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;
- Спортивні події без глядачів;
- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;
- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;
- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;
- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);
- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;
- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.
- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;
- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;
- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;
Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини (не враховуючи вакцинованих від COVID-19).
Нагадаємо, жорсткі обмежувальні заходи для недопущення поширення епідемії коронавірусу запровадили в Польщі з 27 березня 2021 року.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl, переважну більшість діючих карантинних обмежень, які мали закінчитися 18 квітня, продовжити ще на 1 тиждень - до 25 квітня включно.
Водночас з 19 квітня дозволена робота дитсадків та ясел. Також в уряді вирішили відкрити спортивні майданчики на свіжому повітрі. Там можуть одночасно займатися до 25 осіб.
Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 25 квітня:
- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);
- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;
- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);
- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;
- Всі закриті спортивні об'єкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;
- Спортивні події без глядачів;
- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;
- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;
- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;
- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);
- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;
- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.
- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;
- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;
- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;
Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини (не враховуючи вакцинованих від COVID-19).
Нагадаємо, жорсткі обмежувальні заходи для недопущення поширення епідемії коронавірусу запровадили в Польщі з 27 березня 2021 року.
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