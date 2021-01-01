У Польщі продовжили жорсткі карантинні обмеження, однак не усі

Адам Нєдзєльскі повідомив про чергове продовження терміну дії більш жорстких карантинних заходів, однак не всіх.



Як пoвідoмляє



Водночас з 19 квітня дозволена робота дитсадків та ясел. Також в уряді вирішили відкрити спортивні майданчики на свіжому повітрі. Там можуть одночасно займатися до 25 осіб.



Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 25 квітня:

- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);

- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;

- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);

- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;

- Всі закриті спортивні об'єкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;

- Спортивні події без глядачів;

- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;

- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;

- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;

- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);

- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;

- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.

- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;

- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;

- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;



Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини (не враховуючи вакцинованих від COVID-19).



Нагадаємо, жорсткі обмежувальні заходи для недопущення поширення епідемії коронавірусу запровадили в Польщі з 27 березня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 14 квітня, міністр здоров'я Польщіповідомив про чергове продовження терміну дії більш жорстких карантинних заходів, однак не всіх.Як пoвідoмляє Yavp.pl , переважну більшість діючих карантинних обмежень, які мали закінчитися 18 квітня, продовжити ще на 1 тиждень - до 25 квітня включно.Водночас з 19 квітня дозволена робота дитсадків та ясел. Також в уряді вирішили відкрити спортивні майданчики на свіжому повітрі. Там можуть одночасно займатися до 25 осіб.- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;- Всі закриті спортивні об'єкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;- Спортивні події без глядачів;- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини (не враховуючи вакцинованих від COVID-19).Нагадаємо, жорсткі обмежувальні заходи для недопущення поширення епідемії коронавірусу запровадили в Польщі з 27 березня 2021 року.

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