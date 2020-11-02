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На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО

На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
На митному посту "Ягодин" вилучили понад пів тисячі банок незадекларованої лососевої ікри.

Про це інформує пресслужба Волинської митниці.

Так, 13 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав автомобіль марки Renault Master. Громадянин України заповнив митну декларацію, в якій зазначив, що ввозить товар, а саме: «Побутова техніка б/в», «Запчастини до пральних машин», «Колеса та диски б/у» загально вагою 49 кг та загальною вартістю 430 євро.

А в результаті ж повного митного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 507 банок ікри лососевої «Premium Gold Gorbuscha Zarendom»» загальною вартістю 426,4 тис. грн.

В результаті працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.

На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО

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Теги: Ягодин, ікра, товар
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