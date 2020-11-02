На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
Сьогодні, 12:20
На митному посту "Ягодин" вилучили понад пів тисячі банок незадекларованої лососевої ікри.
Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Так, 13 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав автомобіль марки Renault Master. Громадянин України заповнив митну декларацію, в якій зазначив, що ввозить товар, а саме: «Побутова техніка б/в», «Запчастини до пральних машин», «Колеса та диски б/у» загально вагою 49 кг та загальною вартістю 430 євро.
А в результаті ж повного митного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 507 банок ікри лососевої «Premium Gold Gorbuscha Zarendom»» загальною вартістю 426,4 тис. грн.
В результаті працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.
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Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Так, 13 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав автомобіль марки Renault Master. Громадянин України заповнив митну декларацію, в якій зазначив, що ввозить товар, а саме: «Побутова техніка б/в», «Запчастини до пральних машин», «Колеса та диски б/у» загально вагою 49 кг та загальною вартістю 430 євро.
А в результаті ж повного митного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 507 банок ікри лососевої «Premium Gold Gorbuscha Zarendom»» загальною вартістю 426,4 тис. грн.
В результаті працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.
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