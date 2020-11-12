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У Києві продовжили суворий карантин

У Києві продовжили суворий карантин
У Києві подовжили дію суворих карантинних обмежень ще на два тижні - до 30 квітня. Це пов'язано з тим, що ситуація з коронавірусом у столиці не покращилася.

Про це на онлайн-брифінгу 14 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, - пише ТСН.

“Оскільки епідемічна ситуація у столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив він. 

За словами мера Києва, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.

Кличко підкреслив, що до 30 квітня у місті діятимуть раніше запроваджені обмеження:

- залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;

- увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;

- заклади громадського харчування працюють тільки на винесення чи доставку;

- не працюють продуктові ярмарки. 

"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. І ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, Київ від 5 до 16 квітня запровадив суворіші карантинні обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закрили школи та садочки, транспорт працює за спецперепустками, а містян за можливості відправили на дистанційну роботу або у відпустки. Рішення про подовження обмежувальних заходів у Києві ухвалювалось на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зранку 14 квітня.

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Теги: Київ, карантин
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