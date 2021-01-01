Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води
Сьогодні, 17:55
Для здійснення високоточного експрес-аналізу води та підвищення стандартів якості на підприємстві «Луцькводоканал», придбали сучасний атомно-абсорбційний спектрометр.
До слова, прилад є потужним аналітичним комплексом для автоматичного аналізу елементарного складу води, розробленим із застосуванням низки новітніх технічних досягнень, - йдеться на сайті Луцькради.
Елементний склад - один із найбільш важливих показників при оцінці якості і безпеки питної води. Деякі хімічні елементи мають важливе значення для повноцінного складу і користі води (кальцій, натрій, калій). Інші ж елементи (такі як ртуть, свинець, кадмій, миш'як) мають високу токсичність, можуть накопичуватися в організмі і викликати захворювання. Тому контроль за якістю води повинен відбуватися постійно.
Повідомляють, що інноваційний прилад має компактні розміри, високу продуктивність і швидкість роботи. Він дозволяє вирішувати головне завдання – гарантований контроль за забезпеченням лучан якісною та безпечною водою.
Придбаний для підприємства «Луцькводоканал» прилад ААС Analytik Jena novAA 800 G має унікальну 10-ти річну гарантію на всі оптичні компоненти і високу пропускну здатність.
Обсяг інвестицій у встановлення цього обладнання становить 2,2 млн грн.
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До слова, прилад є потужним аналітичним комплексом для автоматичного аналізу елементарного складу води, розробленим із застосуванням низки новітніх технічних досягнень, - йдеться на сайті Луцькради.
Елементний склад - один із найбільш важливих показників при оцінці якості і безпеки питної води. Деякі хімічні елементи мають важливе значення для повноцінного складу і користі води (кальцій, натрій, калій). Інші ж елементи (такі як ртуть, свинець, кадмій, миш'як) мають високу токсичність, можуть накопичуватися в організмі і викликати захворювання. Тому контроль за якістю води повинен відбуватися постійно.
Повідомляють, що інноваційний прилад має компактні розміри, високу продуктивність і швидкість роботи. Він дозволяє вирішувати головне завдання – гарантований контроль за забезпеченням лучан якісною та безпечною водою.
Придбаний для підприємства «Луцькводоканал» прилад ААС Analytik Jena novAA 800 G має унікальну 10-ти річну гарантію на всі оптичні компоненти і високу пропускну здатність.
Обсяг інвестицій у встановлення цього обладнання становить 2,2 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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