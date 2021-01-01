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Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води

Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води
Для здійснення високоточного експрес-аналізу води та підвищення стандартів якості на підприємстві «Луцькводоканал», придбали сучасний атомно-абсорбційний спектрометр.

До слова, прилад є потужним аналітичним комплексом для автоматичного аналізу елементарного складу води, розробленим із застосуванням низки новітніх технічних досягнень, - йдеться на сайті Луцькради.

Елементний склад - один із найбільш важливих показників при оцінці якості і безпеки питної води. Деякі хімічні елементи мають важливе значення для повноцінного складу і користі води (кальцій, натрій, калій). Інші ж елементи (такі як ртуть, свинець, кадмій, миш'як) мають високу токсичність, можуть накопичуватися в організмі і викликати захворювання. Тому контроль за якістю води повинен відбуватися постійно.

Повідомляють, що інноваційний прилад має компактні розміри, високу продуктивність і швидкість роботи. Він дозволяє вирішувати головне завдання – гарантований контроль за забезпеченням лучан якісною та безпечною водою.

Придбаний для підприємства «Луцькводоканал» прилад ААС Analytik Jena novAA 800 G має унікальну 10-ти річну гарантію на всі оптичні компоненти і високу пропускну здатність.

Обсяг інвестицій у встановлення цього обладнання становить 2,2 млн грн.
Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води
Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води
Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води

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Теги: прилад, Луцькводоканал, аналіз, води
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