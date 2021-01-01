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Волинянок просять долучитися до випікання великодніх смаколиків для військових на передову

Волинянок просять долучитися до випікання великодніх смаколиків для військових на передову
У найближчі вихідні, а саме 17 та 18 квітня, у Володимирі організовують випікання домашніх хлібобулочних та кондитерських виробів, аби відправити військовослужбовцям на Схід.

Про це повідомила волонтерка Ірина Цигикал на своїй сторінці у фейсбуці.

"Незабаром усі християни будуть святкувати Вербну неділю, а потому й Великдень! Щороку господиньки готують паску, яка прикрашає великодній кошик. Тому, щоб пригадати рецепти пасок та можливо випробувати нові рецепти, зараз чудова нагода поексперементувати та одночасно потішити чудовими виробами хлопців", - написала жінка.

Тож усіх охочих запрошують долучитись до приготування домашньої випічки та передати разом із домашніми смаколиками частинку своєї душі та серця.

Волонтерка зауважує, продуктами забезпечать, усе найнеобхідніше мають.

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Теги: Володимир, випікання, великодні смаколики
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