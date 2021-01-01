Волинянок просять долучитися до випікання великодніх смаколиків для військових на передову





Про це Ірина Цигикал на своїй сторінці у фейсбуці.



"Незабаром усі християни будуть святкувати Вербну неділю, а потому й Великдень! Щороку господиньки готують паску, яка прикрашає великодній кошик. Тому, щоб пригадати рецепти пасок та можливо випробувати нові рецепти, зараз чудова нагода поексперементувати та одночасно потішити чудовими виробами хлопців", - написала жінка.



Тож усіх охочих запрошують долучитись до приготування домашньої випічки та передати разом із домашніми смаколиками частинку своєї душі та серця.



Волонтерка зауважує, продуктами забезпечать, усе найнеобхідніше мають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчі вихідні, а саме 17 та 18 квітня, у Володимирі організовують випікання домашніх хлібобулочних та кондитерських виробів, аби відправити військовослужбовцям на Схід.Про це повідомила волонтеркана своїй сторінці у фейсбуці."Незабаром усі християни будуть святкувати Вербну неділю, а потому й Великдень! Щороку господиньки готують паску, яка прикрашає великодній кошик. Тому, щоб пригадати рецепти пасок та можливо випробувати нові рецепти, зараз чудова нагода поексперементувати та одночасно потішити чудовими виробами хлопців", - написала жінка.Тож усіх охочих запрошують долучитись до приготування домашньої випічки та передати разом із домашніми смаколиками частинку своєї душі та серця.Волонтерка зауважує, продуктами забезпечать, усе найнеобхідніше мають.

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