На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу

Волинські правоохоронці викрили 21-річного громадянина Королівства Марокко під час сприяння у незаконному переправленні до Польщі трьох громадян Республіки Ліван.Відомо, що іноземець у змові з групою осіб посприяв в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.У фігуранта правоохоронці вилучили паспорти, гроші, мобільні телефони, елементи спецодягу для переміщення іноземців поза встановленими митними пунктами пропуску.Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо декількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).Наразі вирішують питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.На нелегальних мігрантів правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийняли рішення про примусове повернення їх за межі України.