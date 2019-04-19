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На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу

На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
Волинські правоохоронці викрили 21-річного громадянина Королівства Марокко під час сприяння у незаконному переправленні до Польщі трьох громадян Республіки Ліван.

Відомо, що іноземець у змові з групою осіб посприяв в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

У фігуранта правоохоронці вилучили паспорти, гроші, мобільні телефони, елементи спецодягу для переміщення іноземців поза встановленими митними пунктами пропуску.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо декількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Наразі вирішують питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

На нелегальних мігрантів правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийняли рішення про примусове повернення їх за межі України.

На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу

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Теги: нелегали, Волинь, мігранти, поліція
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