вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури

Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури
Сьогодні, 14 квітня, працівникам Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області представили керівника. Очільником новоствореної прокуратури став Ігор Андрійович Філімонюк.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

Ігор Андрійович народився 23 травня 1979 року у місті Любомль Волинської області.

Освіту за спеціальністю “Правознавство” здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.

Працював в Любомльській прокуратурі з 2002-го до 2015-го року. З грудня 2015-го – перший заступник керівника Ковельської місцевої прокуратури Волинської області. 13-го квітня цього року призначили на посаду керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області.

Нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня у 2009-му році.

Нагадаємо, від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур , 19 березня - керівника Луцької окружної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нова структура, Волинь, прокуратура, Володимир-Волинська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинянам отримати компенсацію за втрачений врожай: поради від юристів
Сьогодні, 14:35
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:01
Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури
Сьогодні, 13:52
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
Сьогодні, 13:49
У Києві продовжили суворий карантин
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
На Волині – нова структура прокуратури На Волині – нова структура прокуратури
17 березень, 15:32
На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО
08 квітень, 15:37
Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
02 квітень, 18:10
На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень
02 квітень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Локація, де смачно і красиво: чому варто піти у «Пай&Бургер» в центрі Луцька*
Сьогодні, 15:04
 0
Епідемія коронавірусу починає йти на спад, – Степанов
Сьогодні, 14:52
 0
Як волинянам отримати компенсацію за втрачений врожай: поради від юристів
Сьогодні, 14:35
 0
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:01
 0
Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8