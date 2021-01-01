Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури

Ігор Андрійович Філімонюк.



Про це



Ігор Андрійович народився 23 травня 1979 року у місті Любомль Волинської області.



Освіту за спеціальністю “Правознавство” здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.



Працював в Любомльській прокуратурі з 2002-го до 2015-го року. З грудня 2015-го – перший заступник керівника Ковельської місцевої прокуратури Волинської області. 13-го квітня цього року призначили на посаду керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області.



Нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня у 2009-му році.



Нагадаємо, від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур , 19 березня - керівника Луцької окружної прокуратури.

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