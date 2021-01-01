Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури
Сьогодні, 13:52
Сьогодні, 14 квітня, працівникам Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області представили керівника. Очільником новоствореної прокуратури став Ігор Андрійович Філімонюк.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Ігор Андрійович народився 23 травня 1979 року у місті Любомль Волинської області.
Освіту за спеціальністю “Правознавство” здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
Працював в Любомльській прокуратурі з 2002-го до 2015-го року. З грудня 2015-го – перший заступник керівника Ковельської місцевої прокуратури Волинської області. 13-го квітня цього року призначили на посаду керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області.
Нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня у 2009-му році.
Нагадаємо, від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур , 19 березня - керівника Луцької окружної прокуратури.
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Про це повідомляють на сайті міської ради.
Ігор Андрійович народився 23 травня 1979 року у місті Любомль Волинської області.
Освіту за спеціальністю “Правознавство” здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
Працював в Любомльській прокуратурі з 2002-го до 2015-го року. З грудня 2015-го – перший заступник керівника Ковельської місцевої прокуратури Волинської області. 13-го квітня цього року призначили на посаду керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області.
Нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня у 2009-му році.
Нагадаємо, від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур , 19 березня - керівника Луцької окружної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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