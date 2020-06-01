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У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка

У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
У Луцьку в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Грушевського виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що померлий впав та вдарився скронею, що і призвело до смерті.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області трагічний випадок підтвердили, зазначивши, що до правоохоронних органів повідомлення надійшло 13 квітня близько 22 години. В одній із квартир виявили труп 62-річного лучанина.

Попередньо встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження з власної необережності, внаслідок травм помер. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою нещасний випадок.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: тіло, Луцьк, квартира
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