У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:01
У Луцьку в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Грушевського виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що померлий впав та вдарився скронею, що і призвело до смерті.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області трагічний випадок підтвердили, зазначивши, що до правоохоронних органів повідомлення надійшло 13 квітня близько 22 години. В одній із квартир виявили труп 62-річного лучанина.
Попередньо встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження з власної необережності, внаслідок травм помер. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою нещасний випадок.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що померлий впав та вдарився скронею, що і призвело до смерті.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області трагічний випадок підтвердили, зазначивши, що до правоохоронних органів повідомлення надійшло 13 квітня близько 22 години. В одній із квартир виявили труп 62-річного лучанина.
Попередньо встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження з власної необережності, внаслідок травм помер. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою нещасний випадок.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Епідемія коронавірусу починає йти на спад, – Степанов
Сьогодні, 14:52
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:01
Призначили керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури
Сьогодні, 13:52