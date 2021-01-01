Як волинянам отримати компенсацію за втрачений врожай: поради від юристів





Як діяти у разі підтоплення, розповіла Наталія Смолярчук.



Зі слів юристки, найперше, що потрібно зробити – звернутися до сільського голови і скласти акт про завдані збитки у довільній формі. Чи мають право громадяни розраховувати на компенсацію, визначають комісії з питань надзвичайних ситуацій техногенно-екологічної безпеки при органах влади.



"Необхідно, щоб комісія встановила факт, що дійсно підтоплення сталося не з вини землекористувача, наприклад, він міг не вжити заходів, щоб уберегти свою ділянку від підтоплення, а що це сталося унаслідок паводка або виходу з берегів річки", – пояснює Наталія Смолярчук. З її слів, власникам затоплених земель можуть знадобитися фотодокази, чеки щодо закупівлі посівних матеріалів, поживних речовин.



Якщо власник домогосподарства довів, що зазнав збитків від стихійного лиха (паводка), місцева комісія має право звертатися до райдержадміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду для компенсації завданих збитків.



За словами начальника департаменту агропромислового розвитку області Юрія Горбенка, торік не було виплат фермерам і одноосібникам за підтоплення земель. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій тоді не визнала жодного випадку підтоплення як надзвичайної ситуації регіонального рівня. Каже: процедура визначення підтоплення прописана постановою Кабміну. Цього року звернень від селян поки не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині лишаються у воді 16 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Щоб отримати компенсацію за втрачений врожай чи майно, волинянам потрібно задокументувати і довести, що шкоду завдало стихійне лихо.Як діяти у разі підтоплення, розповіла Суспільному директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в областіЗі слів юристки, найперше, що потрібно зробити – звернутися до сільського голови і скласти акт про завдані збитки у довільній формі. Чи мають право громадяни розраховувати на компенсацію, визначають комісії з питань надзвичайних ситуацій техногенно-екологічної безпеки при органах влади."Необхідно, щоб комісія встановила факт, що дійсно підтоплення сталося не з вини землекористувача, наприклад, він міг не вжити заходів, щоб уберегти свою ділянку від підтоплення, а що це сталося унаслідок паводка або виходу з берегів річки", – пояснює Наталія Смолярчук. З її слів, власникам затоплених земель можуть знадобитися фотодокази, чеки щодо закупівлі посівних матеріалів, поживних речовин.Якщо власник домогосподарства довів, що зазнав збитків від стихійного лиха (паводка), місцева комісія має право звертатися до райдержадміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду для компенсації завданих збитків.За словами начальника департаменту агропромислового розвитку області, торік не було виплат фермерам і одноосібникам за підтоплення земель. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій тоді не визнала жодного випадку підтоплення як надзвичайної ситуації регіонального рівня. Каже: процедура визначення підтоплення прописана постановою Кабміну. Цього року звернень від селян поки не було.

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