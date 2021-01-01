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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Епідемія коронавірусу починає йти на спад, – Степанов

Епідемія коронавірусу починає йти на спад, – Степанов
В Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на коронавірус - епідемія починає йти на спад.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня", - написав очільник МОЗ.

За його словами, зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів спостерігається спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня до лікарень потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого. Також в МОЗ бачать зниження кількості тих, хто захворів.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією. Ми постійно тримали руку на пульсі, збільшуючи кількість ліжок із підведеним киснем відповідно до потреб, оновлюючи протоколи лікування, щоб максимально ефективно протистояти хворобі", - додав Максим Степанов.

Водночас, деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною.

"Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", - підсумував очільник МОЗ.

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Теги: очільник МОЗ, спад епідемії, коронавірус
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