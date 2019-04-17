Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру





Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому, яке відбулося 13 квітня,



Відтак, згідно з цим рішенням, Любешівська селищна рада погодила придбання частини двокімнатної квартири в м. Житомир, загальною площею 52,6 кв.м. для жительки смт Любешів. Сума державної субвенції складає - 386 167 грн.



Зазначене житло придбали у межах порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 1 червня 2020 року №515.



Зауважують, це вже третя особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, якій придбали житло за державні кошти. Попередньо, у Любешівській селищній раді придбали будинок у селі Велика Глуша для уродженця села Цир та будинок у Судчі для жителя смт Любешів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитині, позбавленій батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку Любешівської селищної ради, придбали квартиру у Житомирі.Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому, яке відбулося 13 квітня, йдеться на сайті селищної ради.Відтак, згідно з цим рішенням, Любешівська селищна рада погодила придбання частини двокімнатної квартири в м. Житомир, загальною площею 52,6 кв.м. для жительки смт Любешів. Сума державної субвенції складає - 386 167 грн.Зазначене житло придбали у межах порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 1 червня 2020 року №515.Зауважують, це вже третя особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, якій придбали житло за державні кошти. Попередньо, у Любешівській селищній раді придбали будинок у селі Велика Глуша для уродженця села Цир та будинок у Судчі для жителя смт Любешів.

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