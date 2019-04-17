вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру

Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру
Дитині, позбавленій батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку Любешівської селищної ради, придбали квартиру у Житомирі.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому, яке відбулося 13 квітня, йдеться на сайті селищної ради.

Відтак, згідно з цим рішенням, Любешівська селищна рада погодила придбання частини двокімнатної квартири в м. Житомир, загальною площею 52,6 кв.м. для жительки смт Любешів. Сума державної субвенції складає - 386 167 грн.

Зазначене житло придбали у межах порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 1 червня 2020 року №515.

Зауважують, це вже третя особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, якій придбали житло за державні кошти. Попередньо, у Любешівській селищній раді придбали будинок у селі Велика Глуша для уродженця села Цир та будинок у Судчі для жителя смт Любешів.

Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартира, Любешівська селищна рада, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»
Сьогодні, 16:00
Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру
Сьогодні, 15:17
Локація, де смачно і красиво: чому варто піти у «Пай&Бургер» в центрі Луцька*
Сьогодні, 15:04
Епідемія коронавірусу починає йти на спад, – Степанов
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
У Луцьку 4-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії, вручили ключі від квартири У Луцьку 4-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії, вручили ключі від квартири
17 квітень, 2019, 17:19
У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя
03 квітень, 2019, 09:35
Під Луцьком чотирьох дітей-сиріт забезпечили квартирами в новобудові. ФОТО Під Луцьком чотирьох дітей-сиріт забезпечили квартирами в новобудові. ФОТО
20 грудень, 2018, 03:24
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця
Сьогодні, 16:49
 0
Волинянин з квадрокоптером допомагає рятувальникам шукати паліїв трави. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»
Сьогодні, 16:00
 0
Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Дівчині з Волині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8