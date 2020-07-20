Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент трапився близько 12:30 години.



Зі слів очевидців, автомобіль Volkswagen Amarok білого кольору рухався в сторону міста Рівного вулицею Київською у селі Піддубці. У той час автомобіль марки Alfa Romeo, їдучи у сторону Луцька, здійснив розворот у зворотному напрямку.



«Ймовірно, водій Alfa Romeo, не розрахувавши безпечної траєкторії, виїхав на смугу руху, чим і спричинив зіткнення з Volkswagen», - розповів один зі свідків.



Унаслідок ДТП постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen Amarok та Alfa Romeo трапилась сьогодні, 14 квітня, у селі Піддубці Луцького району.Про це повідомили очевидці.Інцидент трапився близько 12:30 години.Зі слів очевидців, автомобіль Volkswagen Amarok білого кольору рухався в сторону міста Рівного вулицею Київською у селі Піддубці. У той час автомобіль марки Alfa Romeo, їдучи у сторону Луцька, здійснив розворот у зворотному напрямку.«Ймовірно, водій Alfa Romeo, не розрахувавши безпечної траєкторії, виїхав на смугу руху, чим і спричинив зіткнення з Volkswagen», - розповів один зі свідків.Унаслідок ДТП постраждалих немає.

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