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Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО

Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen Amarok та Alfa Romeo трапилась сьогодні, 14 квітня, у селі Піддубці Луцького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 12:30 години.

Зі слів очевидців, автомобіль Volkswagen Amarok білого кольору рухався в сторону міста Рівного вулицею Київською у селі Піддубці. У той час автомобіль марки Alfa Romeo, їдучи у сторону Луцька, здійснив розворот у зворотному напрямку.

«Ймовірно, водій Alfa Romeo, не розрахувавши безпечної траєкторії, виїхав на смугу руху, чим і спричинив зіткнення з Volkswagen», - розповів один зі свідків.

Унаслідок ДТП постраждалих немає.

Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО
Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО

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Теги: Піддубці, аварія, Луцький район
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