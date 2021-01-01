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На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»

На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»
Новим керівником відділу прикордонної служби “Амбуків” став підполковник Горбов Дмитро Дмитрович.

Представлення відбулось 13 квітня у залі засідань Володимир-Волинської райдержадміністрації, - йдеться на сайті РДА.

Участь у представленні взяли голова райдержадміністрації Юрій Лобач, голова районної ради Віктор Хиць та заступник голови районної ради Андрій Оніщук.

Також у залі засідань райдержадміністрації були присутні керівник апарату райдержадміністрації Сергій Романюк, Володимир-Волинський міський голова Ігор Пальонка, заступник військового комісара – начальник відділу рекрутингу Володимир-Волинського ОРТЦК та СП Валентин Корнієнко, керівники правоохоронних органів Володимир-Волинського району.


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Теги: Амбуків, прикордонник, начальник
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