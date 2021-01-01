На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»
Сьогодні, 16:00
Новим керівником відділу прикордонної служби “Амбуків” став підполковник Горбов Дмитро Дмитрович.
Представлення відбулось 13 квітня у залі засідань Володимир-Волинської райдержадміністрації, - йдеться на сайті РДА.
Участь у представленні взяли голова райдержадміністрації Юрій Лобач, голова районної ради Віктор Хиць та заступник голови районної ради Андрій Оніщук.
Також у залі засідань райдержадміністрації були присутні керівник апарату райдержадміністрації Сергій Романюк, Володимир-Волинський міський голова Ігор Пальонка, заступник військового комісара – начальник відділу рекрутингу Володимир-Волинського ОРТЦК та СП Валентин Корнієнко, керівники правоохоронних органів Володимир-Волинського району.
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Представлення відбулось 13 квітня у залі засідань Володимир-Волинської райдержадміністрації, - йдеться на сайті РДА.
Участь у представленні взяли голова райдержадміністрації Юрій Лобач, голова районної ради Віктор Хиць та заступник голови районної ради Андрій Оніщук.
Також у залі засідань райдержадміністрації були присутні керівник апарату райдержадміністрації Сергій Романюк, Володимир-Волинський міський голова Ігор Пальонка, заступник військового комісара – начальник відділу рекрутингу Володимир-Волинського ОРТЦК та СП Валентин Корнієнко, керівники правоохоронних органів Володимир-Волинського району.
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