Волинянин з квадрокоптером допомагає рятувальникам шукати паліїв трави. ВІДЕО

Максим Кучмук з квадрокоптером.



Хлопець входить до громадської організації, яка виграла в природоохоронному проєкті техніку для запобігання і виявлення пожеж. За майже місяць спостережень хлопець зафіксував три пожежі, - пише



Як тільки бачить загоряння, волонтер підіймає квадрокоптер, оцінює масштаб небезпеки та телефонує до пожежників.



Для прикладу, на подвір'ї Василя Головатого квадрокоптер зафіксував вогонь. Виявилось, що чоловік спалював суху малину, яку повиривав.



Відтак, за порушення правил благоустрою дільничний поліцейський Олександр Киричук склав протокол про адмінправопорушення на чоловіка. Йому загрожує штраф – 340 гривень, за повторне вчинення правопорушення штраф зростає до 1600 гривень.



Зі слів начальника сектору управління ДСНС в області Володимира Нестерова до цієї весни до адмінвідповідальності притягнули понад 40 людей, провели майже півтори сотні рейдів.







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