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Поліція розшукує волинянина, який зник ще у жовтні 2020 року

Поліція розшукує волинянина, який зник ще у жовтні 2020 року
Поліція розшукує зниклого 31-річного Куренчука Василя Петровича, жителя міста Рожище.

Повідомляють, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок з ним відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за телефонами: 0509786838, (03368) 2-16-02, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102.


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Теги: розшук, поліція, Куренчук Василь
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