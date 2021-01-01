Поліція розшукує волинянина, який зник ще у жовтні 2020 року

Куренчука Василя Петровича, жителя міста Рожище.



Повідомляють, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок з ним відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.



Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за телефонами: 0509786838, (03368) 2-16-02, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує зниклого 31-річного, жителя міста Рожище.Повідомляють, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок з ним відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за телефонами: 0509786838, (03368) 2-16-02, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102.

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