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Оштрафували заступницю директора коледжу на Волині, яка видала собі премію

Оштрафували заступницю директора коледжу на Волині, яка видала собі премію
Притягнули до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, заступника директора ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету».

Так, посадовиця, виконуючи обов’язки директора коледжу, видала і підписала наказ про видачу собі премії в розмірі 100% посадового окладу, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Любешівський районний суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.

Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла до Луцького національного технічного університету подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" із вимогою притягнути заступника директора коледжу до дисциплінарної відповідальності.

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Теги: премія, посадовиця, коледж, Любешів
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