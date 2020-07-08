Оштрафували заступницю директора коледжу на Волині, яка видала собі премію
Сьогодні, 17:13
Притягнули до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, заступника директора ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету».
Так, посадовиця, виконуючи обов’язки директора коледжу, видала і підписала наказ про видачу собі премії в розмірі 100% посадового окладу, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Любешівський районний суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла до Луцького національного технічного університету подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" із вимогою притягнути заступника директора коледжу до дисциплінарної відповідальності.
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Так, посадовиця, виконуючи обов’язки директора коледжу, видала і підписала наказ про видачу собі премії в розмірі 100% посадового окладу, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Любешівський районний суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла до Луцького національного технічного університету подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" із вимогою притягнути заступника директора коледжу до дисциплінарної відповідальності.
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