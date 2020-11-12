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На Волині врятували двох птахів, які потрапили в браконьєрські сітки. ВІДЕО

На Волині врятували двох птахів, які потрапили в браконьєрські сітки. ВІДЕО
У Горохівському районі екоінспектори провели рейдову перевірки. На Мар'янівсьому водосховищі вилучили безгосподарські риболовні сітки загальною довжиною 250 метрів.

Екоінспектори врятували двох норців, які заплуталися у сітки.
Птахів визволили і відпустили, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Довідка:
Норець великий або пірникоза велика (Podiceps cristatus)— це прісноводний птах родини Пірникозових. Птах гніздиться на всій території, надаючи перевагу слабопроточним водоймам: озерам, ставкам, спокійним річкам із плесами і заростями водяної рослинності.


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Теги: птах, порятунок, Волинь
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