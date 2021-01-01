7-річного хлопчика з Горохівщини та його брата забрали родичі

Долю другокласника, який цілу ніч просидів у болоті, та його старшого брата з Горохівщини поки вирішили - вони живуть у родичів по батьковій лінії, неподалік Берестечка.Про це у телеграм-каналі повідомила речниця ГУНП у Волинській областіЗа її словами, в оселі все є, зроблено ремонт, діти ситі і доглянуті. У родичів також є 3-річний хлопчик, граються і з сусідськими дітьми. Матвій все ще дуже сумує за мамою, старший переживає розлуку легше.Однак, як вона зазначає, деякі потреби все ж є."До нас звертались люди з пропозицією допомоги, то протягом 1-2 тижнів ми все зберемо і завеземо хлопцям. Що потрібно? Одяг, взуття, розвиваючі якісні ігри. Хлопцям 7 і 12 років. Хто хоче допомогти матеріально – звертайтесь особисто, надам інформацію:", - написала Ольга Бузулук.Речниця поліції Волині додала, матір хлопчиків нібито таки лікуватиметься та обіцяє навести лад удома. Уже потроху це робить разом з бабою та дідом хлопців. Ця ситуація перебуває на контролі місцевої поліції.Керівник Горохівського відділення поліції запевнив, що останні дні всі члени сім’ї тверезі.Окрім того, Ольга Бузулук надала фото оселі, зроблені сьогодні, 14 квітня. Там хоча б стало прибрано і чисто, однак меблі і все інше стареньке."Допомога тут також не завадить. Є багато людей, які викидають меблі і побутову техніку. Можливо, якщо вам це вже не потрібно, то передайте нам: ми відвеземо все у цю сім'ю. Або доставте особисто", - написала речниця ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, щоВ той же день пообідіУ пресслужбі військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька розповіли, що розшукати зниклого допоміг службовий собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом. За допомогу у. 9 квітня у Горохівській райдержадміністрації відбулось засідання спеціальної комісії, під час якої вирішили братів