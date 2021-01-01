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Вакцинація препаратом CoronaVac: кого і коли щеплюватимуть на Волині

Вакцинація препаратом CoronaVac: кого і коли щеплюватимуть на Волині
На Волині розпочалася вакцинація вакциною китайського виробництва CoronaVac. Перше щеплення 14 квітня зробили в Луцьку. Вакцину медики отримали на обласній базі спеціального медичного постачання.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Мобільні бригади працюватимуть у Луцьку та Ковелі, де вакциною китайського виробництва щеплюватимуть маломобільних людей вдома.

У стаціонарних пунктах вакцинуватимуть педагогів, які братимуть участь в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Мобільна бригада складається з лікаря, двох медсестер і водія. Також є резервна бригада, яка працюватиме при непередбачуваних ситуаціях, розповіла директорка Луцького центру первинної меддопомоги № 1 Лідія Кривдік.

На робочому столі в медиків повинно знаходитися дві сумки-холодильник, в одній із яких зберігається вакцина, інша – робоча. Для використаних шприців і флаконів є окремий контейнер, – розповіла медсестра Оксана Андрусик.

Списки для вакцинації склали завчасно: 1 040 людей, для яких одразу зарезервована друга доза, каже медик. Відмов із загального списку було 20, зазначила директорка медзакладу.

З її слів, вакцина CoronaVac є інактивованою: після потрапляння в організм людини впродовж місяця виробляються антитіла. Подібну дію мають вакцини від дифтерії, гепатиту B та поліомієліту.

Нагадаємо, 13 квітня на Волинь доставили першу партію вакцини CoronaVac. Вона розрахована на вакцинування 1040 волинян, кожен отримає по два щеплення. Зберігається препарат за низької температури, як і вакцина AstraZeneca.




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Теги: вакцинація, Волинь, китайська вакцина
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