Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 квітня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень 7-12° тепла.



У Луцьку завтра, 15 квітня, також очікується хмарна погода, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 15 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень 7-12° тепла.У Луцьку завтра, 15 квітня, також очікується хмарна погода, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

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