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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 квітня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 квітня
У Волинській області завтра, 15 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень 7-12° тепла.

У Луцьку завтра, 15 квітня, також очікується хмарна погода, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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