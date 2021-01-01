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Як завершують будівництво ЖК «StyleUP». ВІДЕОЗВІТ*

Як завершують будівництво ЖК «StyleUP». ВІДЕОЗВІТ*
Перші два будинки Житлового комплексу “StyleUP”, що у селі Липини - на завершальному етапі. Їхня готовність - 95%.

“StyleUP” - це житло клубного типу, розташоване на закритій території площею 5,69 га. У комплексі - квартири з вільним плануванням, електрична система опалення, паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.

Детальніше про те, які саме роботи зараз тривають на будівельному майданчику - можна переглянути у відеозвіті.



Зокрема, наразі:
- Завершили усі внутрішні роботи у будинках №1 та №2;
- Встановили блискавкозахист у будинку №2;
- Облаштували тераси у квартирах на 1 поверсі;
- Встановлюють по периметру паркан із скляних шумоізоляційних панелей;
- Встановили дитячі та спортивні майданчики;
- Відкрито новий офіс продажу;
- Встановили шлагбауми;
- Триває озеленення території;
- Облаштовують паркомісця для кожної квартири;
- Триває підготовка до монтажу трансформаторної підстанції.

Зверніть увагу, що в ЖК “StyleUP” діють нові умови відтермінування: є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор



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Теги: будівельна компанія, Інвестор, StyleUP, відеозвітр
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