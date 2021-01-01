Як завершують будівництво ЖК «StyleUP». ВІДЕОЗВІТ*

Перші два будинки, що у селі Липини - на завершальному етапі. Їхня готовність - 95%.“StyleUP” - це житло клубного типу, розташоване на закритій території площею 5,69 га. У комплексі - квартири з вільним плануванням, електрична система опалення, паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.Детальніше про те, які саме роботи зараз тривають на будівельному майданчику - можна переглянути у відеозвіті.Зокрема, наразі:- Завершили усі внутрішні роботи у будинках №1 та №2;- Встановили блискавкозахист у будинку №2;- Облаштували тераси у квартирах на 1 поверсі;- Встановлюють по периметру паркан із скляних шумоізоляційних панелей;- Встановили дитячі та спортивні майданчики;- Відкрито новий офіс продажу;- Встановили шлагбауми;- Триває озеленення території;- Облаштовують паркомісця для кожної квартири;- Триває підготовка до монтажу трансформаторної підстанції.Зверніть увагу, що в ЖК “StyleUP” діють нові умови відтермінування: є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року. Детальніше про це читайте