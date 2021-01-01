«Де дороги?»: рожищенці обвели у центрі міста кожну яму фарбою.ФОТО
Сьогодні, 02:20
На центральних вулицях міста Рожище з'явилися запитання «Де дороги?». Також ями та вибоїни обмалювали фарбою.
Такі написи з'явилися на дорогах у ніч на 14 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище.
Напередодні жодна місцева організація публічно не оголошувала про проведення такої акції.
Станом на ранок 14 квітня ніхто не заявив про свою причетність до ініціативи.
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Такі написи з'явилися на дорогах у ніч на 14 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище.
Напередодні жодна місцева організація публічно не оголошувала про проведення такої акції.
Станом на ранок 14 квітня ніхто не заявив про свою причетність до ініціативи.
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