«Де дороги?»: рожищенці обвели у центрі міста кожну яму фарбою.ФОТО





Такі написи з'явилися на дорогах у ніч на 14 квітня. Про це повідомив кореспондент



Напередодні жодна місцева організація публічно не оголошувала про проведення такої акції.

Станом на ранок 14 квітня ніхто не заявив про свою причетність до ініціативи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральних вулицях міста Рожище з'явилися запитання «Де дороги?». Також ями та вибоїни обмалювали фарбою.Такі написи з'явилися на дорогах у ніч на 14 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище Напередодні жодна місцева організація публічно не оголошувала про проведення такої акції.Станом на ранок 14 квітня ніхто не заявив про свою причетність до ініціативи.

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