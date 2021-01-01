вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українцям добавили ще одне свято в травні

Українцям добавили ще одне свято в травні
Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про день державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Згідно з документом, день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пропонується відзначати щорічно 25 травня.

Що таке Держслужба спеціального зв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації створена в 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.

Держспецзв'язку працює на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни.

Нагадаємо, що на Великдень українці матимуть 4 вихідних дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день Державної служби спеціального зв'язку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять владу облаштувати майданчики для вигулу собак, що мали бути ще 7 років тому
Сьогодні, 01:28
Українцям добавили ще одне свято в травні
Сьогодні, 00:26
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині поки тільки 16 громад подали заявки на підключення сіл до інтернету
14 квітень, 23:34
Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
14 квітень, 22:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять владу облаштувати майданчики для вигулу собак, що мали бути ще 7 років тому
Сьогодні, 01:28
 0
Українцям добавили ще одне свято в травні
Сьогодні, 00:26
 0
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині поки тільки 16 громад подали заявки на підключення сіл до інтернету
14 квітень, 23:34
 0
Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
14 квітень, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8