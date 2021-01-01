Українцям добавили ще одне свято в травні

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Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про день державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Згідно з документом, день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пропонується відзначати щорічно 25 травня.
Що таке Держслужба спеціального зв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації створена в 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.
Держспецзв'язку працює на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Згідно з документом, день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пропонується відзначати щорічно 25 травня.
Що таке Держслужба спеціального зв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації створена в 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.
Держспецзв'язку працює на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни.
Нагадаємо, що на Великдень українці матимуть 4 вихідних дні.
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