Українцям добавили ще одне свято в травні





Як передає кореспондент



Згідно з документом, день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пропонується відзначати щорічно 25 травня.



Що таке Держслужба спеціального зв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації створена в 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.



Держспецзв'язку працює на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни.



Нагадаємо, що



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