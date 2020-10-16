Оптовиків із ринку «Пасаж» хочуть переселити на Новий





Про це стало відомо під час робочої зустрічі очільника департаменту економічної політики Луцькради Бориса Смаля із представниками бізнесу у вівторок, 13 квітня, пише



Говорили, зокрема, про шляхи порятунку Нового ринку, що на ЛПЗ. Одним зі способів привабити покупця на ринок підприємці назвали залучення до торгівлі гуртовиків. Якщо на ринку гуртом і вроздріб торгуватимуть фруктами, овочами та різним продовольством, люди прийдуть сюди.



Фермер Олег Галасун зазначив, що для того, аби оптовикам було зручно працювати на Новому ринку, там потрібні відповідні умови. Треба заасфальтувати або викласти бруківкою територію та під'їзди до неї.



Цю ідею підтримали і у міській раді. Крім всього іншого, вона допоможе розвантажити тротуар на вулиці Конякіна, який потерпає від людей, що торгують просто з автомобілів.



Нагадаємо, Луцька міська рада взялася вирішувати проблеми Нового ринку. Наразі у місті відбуваються перші роботі зустрічі, наслідком яких має стати залучення підприємців до роботи на території ринку та приваблення покупців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оптових торговців із ринку "Пасаж", що на Конякіна, хочуть переселити на Новий ринок.Про це стало відомо під час робочої зустрічі очільника департаменту економічної політики Луцькрадиіз представниками бізнесу у вівторок, 13 квітня, пише ІА "Конкурент" Говорили, зокрема, про шляхи порятунку Нового ринку, що на ЛПЗ. Одним зі способів привабити покупця на ринок підприємці назвали залучення до торгівлі гуртовиків. Якщо на ринку гуртом і вроздріб торгуватимуть фруктами, овочами та різним продовольством, люди прийдуть сюди.Фермерзазначив, що для того, аби оптовикам було зручно працювати на Новому ринку, там потрібні відповідні умови. Треба заасфальтувати або викласти бруківкою територію та під'їзди до неї.Цю ідею підтримали і у міській раді. Крім всього іншого, вона допоможе розвантажити тротуар на вулиці Конякіна, який потерпає від людей, що торгують просто з автомобілів.Нагадаємо, Луцька міська рада взялася вирішувати проблеми Нового ринку. Наразі у місті відбуваються перші роботі зустрічі, наслідком яких має стати залучення підприємців до роботи на території ринку та приваблення покупців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію