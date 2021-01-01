Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч

Українські учні, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента.Про це Прем'єр-міністрнаписав у Телеграмі після засідання уряду."Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента. Загалом планується призначати щорічно до 270 таких стипендій", - зазначив він.Також Шмигаль повідомив, що Кабмін затвердив положення про те, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень. Переможці міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.За словами Прем'єр-міністра, це важливі ініціативи для підтримки талановитої молоді, вони свідчать, що гарні результати в навчанні отримають визнання держави.