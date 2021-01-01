Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч
Сьогодні, 21:36
Українські учні, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після засідання уряду.
"Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента. Загалом планується призначати щорічно до 270 таких стипендій", - зазначив він.
Також Шмигаль повідомив, що Кабмін затвердив положення про те, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень. Переможці міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.
За словами Прем'єр-міністра, це важливі ініціативи для підтримки талановитої молоді, вони свідчать, що гарні результати в навчанні отримають визнання держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після засідання уряду.
"Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента. Загалом планується призначати щорічно до 270 таких стипендій", - зазначив він.
Також Шмигаль повідомив, що Кабмін затвердив положення про те, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень. Переможці міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.
За словами Прем'єр-міністра, це важливі ініціативи для підтримки талановитої молоді, вони свідчать, що гарні результати в навчанні отримають визнання держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
Сьогодні, 22:07
Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч
Сьогодні, 21:36
ФК «Волинь-2» програла у важливому домашньому поєдинку
Сьогодні, 21:16
Оптовиків із ринку «Пасаж» хочуть переселити на Новий
Сьогодні, 20:16