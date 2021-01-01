вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч

Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч
Українські учні, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після засідання уряду.

"Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії Президента. Загалом планується призначати щорічно до 270 таких стипендій", - зазначив він.

Також Шмигаль повідомив, що Кабмін затвердив положення про те, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень. Переможці міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.

За словами Прем'єр-міністра, це важливі ініціативи для підтримки талановитої молоді, вони свідчать, що гарні результати в навчанні отримають визнання держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стипендії, Президента, Шмигаль, ЗНО, олімпіади
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
Сьогодні, 22:07
Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч
Сьогодні, 21:36
ФК «Волинь-2» програла у важливому домашньому поєдинку
Сьогодні, 21:16
На підтримку армії волиняни сплатили понад 90 мільйонів гривень військового збору
Сьогодні, 20:50
Оптовиків із ринку «Пасаж» хочуть переселити на Новий
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
На Дніпропетровщині школяр хотів покінчити з життям через ЗНО На Дніпропетровщині школяр хотів покінчити з життям через ЗНО
10 квітень, 07:33
У двох областях України перенесли пробне ЗНО У двох областях України перенесли пробне ЗНО
06 квітень, 04:23
Майже третина українських вчителів провалила тести ЗНО Майже третина українських вчителів провалила тести ЗНО
04 квітень, 07:11
ЗНО-2021 на Волині: які предмети популярні та скільки зареєстрованих ЗНО-2021 на Волині: які предмети популярні та скільки зареєстрованих
01 квітень, 06:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
Сьогодні, 22:07
 0
Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають «президентські» десять тисяч
Сьогодні, 21:36
 0
ФК «Волинь-2» програла у важливому домашньому поєдинку
Сьогодні, 21:16
 0
На підтримку армії волиняни сплатили понад 90 мільйонів гривень військового збору
Сьогодні, 20:50
 0
Оптовиків із ринку «Пасаж» хочуть переселити на Новий
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8