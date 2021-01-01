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Кабмін посилює вимоги при наданні субсидій

Кабмін посилює вимоги при наданні субсидій
Кабмін прийняв проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні 14 квітня, передає прес-служба Мінфіну.

Зокрема, документом пропонується:
• переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
• скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
• посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

«Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій», - йдеться у повідомленні.

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Теги: Кабмін, приначення субсидій
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