ФК «Волинь-2» програла у важливому домашньому поєдинку





Про перебіг та результати мачту повідомляє



У звітному поєдинку очки для обох команд були на вагу золота – тож не дивно, що у дощову погоду суперники не тішили великою кількістю гольових моментів.



Добряче потримавши темп на старті матчу, гравці обох колективів у середині першого тайму зосередилися на тактичній боротьбі. Найкращий момент у «Волині-2» до перерви був у Олександра Чернова, який після подачі з флангу замикав дальню стійку, однак ударом головою не влучив у ближній кут.



Натомість, гості відповіли гольовим пострілом: Дмитро Мироненко розрядив «гармату» з дальнього штрафного удару, а Арсеній Коркодим проти цього пострілу був безсилим – 0:1. А наприкінці тайму гравці «Чернігова» залишилися у меншості після того, як Анатолій Романченко програв позицію Богдану Кобзарю та завадив його проходу у карну зону – жовта картка виявилася для захисника гостей другою, тож відпочивати вони пішли удесятьох.



Незважаючи на кількісну меншість, гості бадьоро проводили другий тайм, лише зрідка підпускаючи волинян до власних воріт. Хороший момент для голу був у Дениса Теслюка, який, змістившись до центру з лівого флангу, завдавав удару в ближній кут – щоправда, взяттю воріт завадив сейв Олександра Рощинського. А вже у наступній атаці Кобзарю не вистачило якихось сантиметрів для того, аби підправити у ворота простріл Станіслава Кристіна.



На 73-й хвилині шансів не було і у голкіпера «Чернігова», однак дальній постріл Володимира Шевчука прилетів у поперечину гостьової рамки! Наприкінці матчу у ближній кут з меж карної зони не влучив і Дмитро Янчук.



А гості чудово протягом другої половини грали в обороні, так і не давши шансів «Хрестоносцям» врятувати поєдинок, тож святкували мінімальну перемогу.



На жаль, «Волинь-2» знову поступилася у весняній частині чемпіонату України, так і не забивши свій перший гол у новому році. Виправлятися підопічні Альберта Шахова намагатимуться уже в понеділок, 19 квітня, коли на виїзді зустрінуться з одним з лідерів таблиці Другої ліги – «Карпатами» з Галича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 квітня відбувся поєдинок 17-го туру групи «А» Другої ліги України, в якому «Волинь-2» приймала «Чернігів». Матч відбувся в Луцьку на стадіоні «Підшипник».Про перебіг та результати мачту повідомляє пресслужба волинських футболістів.У звітному поєдинку очки для обох команд були на вагу золота – тож не дивно, що у дощову погоду суперники не тішили великою кількістю гольових моментів.Добряче потримавши темп на старті матчу, гравці обох колективів у середині першого тайму зосередилися на тактичній боротьбі. Найкращий момент у «Волині-2» до перерви був у, який після подачі з флангу замикав дальню стійку, однак ударом головою не влучив у ближній кут.Натомість, гості відповіли гольовим пострілом:розрядив «гармату» з дальнього штрафного удару, апроти цього пострілу був безсилим – 0:1. А наприкінці тайму гравці «Чернігова» залишилися у меншості після того, якпрограв позиціюта завадив його проходу у карну зону – жовта картка виявилася для захисника гостей другою, тож відпочивати вони пішли удесятьох.Незважаючи на кількісну меншість, гості бадьоро проводили другий тайм, лише зрідка підпускаючи волинян до власних воріт. Хороший момент для голу був у, який, змістившись до центру з лівого флангу, завдавав удару в ближній кут – щоправда, взяттю воріт завадив сейв. А вже у наступній атаці Кобзарю не вистачило якихось сантиметрів для того, аби підправити у ворота прострілНа 73-й хвилині шансів не було і у голкіпера «Чернігова», однак дальній пострілприлетів у поперечину гостьової рамки! Наприкінці матчу у ближній кут з меж карної зони не влучив іА гості чудово протягом другої половини грали в обороні, так і не давши шансів «Хрестоносцям» врятувати поєдинок, тож святкували мінімальну перемогу.На жаль, «Волинь-2» знову поступилася у весняній частині чемпіонату України, так і не забивши свій перший гол у новому році. Виправлятися підопічнінамагатимуться уже в понеділок, 19 квітня, коли на виїзді зустрінуться з одним з лідерів таблиці Другої ліги – «Карпатами» з Галича.

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