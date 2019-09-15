Лучани просять владу облаштувати майданчики для вигулу собак, що мали бути ще 7 років тому





Лучанам власникам собак це створює неабиякі проблеми. Щоб якось звернути увагу місцевої влади на цю проблему лучанин Олександр Ванюрський зареєстрував сьогодні,14 квітня, відповідну ініціативу на



«Згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», вони повинні забезпечити умови утримання тварин які задовольняють їх у рухах, контактах із собі подібними, у природній активності), так і для багатьох мешканців міста, які невдоволені вигулом собак на неогороджених територіях, - пише автор петиції. - У зв’язку із викладеним, прошу вплинути на дану ситуацію щодо виділення коштів та зобов'язати відповідні служби облаштувати майданчики для вигулу собак, які зазначені у додатках 10, 11 рішення виконкому (парк імені Лесі Українки), 1, 2 (район ЛПЗ), 3 (район 40-ого кварталу).



Щоб цю ініціативу розглянули в Луцькій міській раді, потрібно аби за неї проголосувало не менше 300 осіб за 14 днів. Проголосувати можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще у 2014році виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято рішення «Про затвердження схем розміщення майданчиків для вигулу собак». Відповідно департамент житлово-комунального господарства міської ради зобов'язаний був передбачити на це кошти у бюджеті міста на 2015 рік. Проте, майданчиків (місць) для вигулу собак до цього часу не має.Лучанам власникам собак це створює неабиякі проблеми. Щоб якось звернути увагу місцевої влади на цю проблему лучанинзареєстрував сьогодні,14 квітня, відповідну ініціативу на сайті місцевих петицій.«Згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», вони повинні забезпечити умови утримання тварин які задовольняють їх у рухах, контактах із собі подібними, у природній активності), так і для багатьох мешканців міста, які невдоволені вигулом собак на неогороджених територіях, - пише автор петиції. - У зв’язку із викладеним, прошу вплинути на дану ситуацію щодо виділення коштів та зобов'язати відповідні служби облаштувати майданчики для вигулу собак, які зазначені у додатках 10, 11 рішення виконкому (парк імені Лесі Українки), 1, 2 (район ЛПЗ), 3 (район 40-ого кварталу).Щоб цю ініціативу розглянули в Луцькій міській раді, потрібно аби за неї проголосувало не менше 300 осіб за 14 днів. Проголосувати можна ТУТ

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