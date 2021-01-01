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Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї

Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї
Відійшов у вічність військовий штурман 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Ігор Храновський.

Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ«/Луцький Аероклуб «Крила Волині».

«Сьогодні, в середу, 14-го квітня, на 52-му році життя в свій останній та вічний політ відправився ветеран 806-го бомбардувального авіаційного полку (м. Луцьк.), який з 1948 по 2004 рік дислокувався на Луцькому військовому аеродромі, штурман 2-ї авіаційної ескадрильї даного полку, військовий штурман 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Ігор Храновський.

Адмінколектив Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» від імені всього колективу нашої Організації висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Олександровича.

«На даній фотографії, зробленій на центральній заправочній Луцького військового аеродрому на початку 2000-х років, Ігор Храновський сидить на своєму робочому місці штурмана в кабіні фронтового бомбардувальника Су-24М зі складу 806-го бомбардувального ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку (806 бап м. Луцьк.) після виконання планового навчально-тренувального польоту в нашому рідному Волинському небі.

Земля небом, Царство Небесне та вічна світла...», − йдеться у дописі.

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Теги: Храновський, помер, штурман авіабригада
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