Відійшов у вічність штурман луцької авіаційної ескадрильї

Ігор Храновський.



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«Сьогодні, в середу, 14-го квітня, на 52-му році життя в свій останній та вічний політ відправився ветеран 806-го бомбардувального авіаційного полку (м. Луцьк.), який з 1948 по 2004 рік дислокувався на Луцькому військовому аеродромі, штурман 2-ї авіаційної ескадрильї даного полку, військовий штурман 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Ігор Храновський.



Адмінколектив Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» від імені всього колективу нашої Організації висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Олександровича.



«На даній фотографії, зробленій на центральній заправочній Луцького військового аеродрому на початку 2000-х років, Ігор Храновський сидить на своєму робочому місці штурмана в кабіні фронтового бомбардувальника Су-24М зі складу 806-го бомбардувального ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку (806 бап м. Луцьк.) після виконання планового навчально-тренувального польоту в нашому рідному Волинському небі.



Земля небом, Царство Небесне та вічна світла...», − йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність військовий штурман 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставціПро це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ«/Луцький Аероклуб «Крила Волині».«Сьогодні, в середу, 14-го квітня, на 52-му році життя в свій останній та вічний політ відправився ветеран 806-го бомбардувального авіаційного полку (м. Луцьк.), який з 1948 по 2004 рік дислокувався на Луцькому військовому аеродромі, штурман 2-ї авіаційної ескадрильї даного полку, військовий штурман 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Ігор Храновський.Адмінколектив Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» від імені всього колективу нашої Організації висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Олександровича.«На даній фотографії, зробленій на центральній заправочній Луцького військового аеродрому на початку 2000-х років, Ігор Храновський сидить на своєму робочому місці штурмана в кабіні фронтового бомбардувальника Су-24М зі складу 806-го бомбардувального ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку (806 бап м. Луцьк.) після виконання планового навчально-тренувального польоту в нашому рідному Волинському небі.Земля небом, Царство Небесне та вічна світла...», − йдеться у дописі.

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