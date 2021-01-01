Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин





Відповідне Ігор Поліщук.



«Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» протягом року безкоштовно забезпечувати комунальне підприємство «Ласка» дровами, загальною кількістю 60 м3, отриманими при виконанні робіт з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади», - йдеться у тексті розпорядження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року КП «Ласка» буде безкоштовно забезпечуватися дровами.Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова«Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» протягом року безкоштовно забезпечувати комунальне підприємство «Ласка» дровами, загальною кількістю 60 м3, отриманими при виконанні робіт з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади», - йдеться у тексті розпорядження.

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