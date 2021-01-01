Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин
Сьогодні, 04:56
Протягом року КП «Ласка» буде безкоштовно забезпечуватися дровами.
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» протягом року безкоштовно забезпечувати комунальне підприємство «Ласка» дровами, загальною кількістю 60 м3, отриманими при виконанні робіт з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади», - йдеться у тексті розпорядження.
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Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» протягом року безкоштовно забезпечувати комунальне підприємство «Ласка» дровами, загальною кількістю 60 м3, отриманими при виконанні робіт з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади», - йдеться у тексті розпорядження.
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