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Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин

Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин
Протягом року КП «Ласка» буде безкоштовно забезпечуватися дровами.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» протягом року безкоштовно забезпечувати комунальне підприємство «Ласка» дровами, загальною кількістю 60 м3, отриманими при виконанні робіт з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади», - йдеться у тексті розпорядження.

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Теги: Ласка, дерева
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