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15 квітня на Волині: гортаючи календар

15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури, а віряни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. Святий жив в IX столітті і трудився в Студійському монастирі поблизу Константинополя.

День народження 15 квітня у художнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), екс-директора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директора міського обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.

У четвер, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не варто у цей день сваритися та лихословити;
Не гоже нині пити алкоголь, а також переїдати;
Не можна сьогодні укладати важливих угод;
Не варто нині витрачати багато грошей.


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