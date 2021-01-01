Школа дошлюбної підготовки: лучан готуватимуть до сімейного життя
Сьогодні, 07:20
У суспільстві відсоток розірвання шлюбу дуже високий. Багато молоді просто морально не готові до життя у сім’ї. Тож члени ради церков запропонували відкриття школи дошлюбної підготовки.
Про це говорили під час засідання Луцької ради церков, – повідомляє Конкурент.
Олександр і Олена Юхимчуки, які організували не один захід сімейного спрямування на теренах міста та області, мають ряд напрацювань та матеріалів.
Кожна з конфесій, представлених у раді церков, також має власні здобутки та дидактичні матеріали у напрямку підготовки до спільного сімейного життя. Вирішено разом напрацювати курс дошлюбної підготовки і проводити його як для молодих пар, які лише планують створити родину, так і для тих, хто уже у шлюбі.
Представники переконані, що якщо вдасться запустити такий проєкт, то це допоможе не одній сім’ї жити щасливо у шлюбі.
Окрім того, з 1 вересня у навчальних закладах запровадять:
• факультатив “Християнська етика”. Над розробленням курсу працює робоча група, до якої увійшли педагоги, представники конфесій, науковці тощо;
• факультатив з основ сім’ї та програму з протидії шкідливим звичкам.
У планах й співпраця з місцевими телеканалами, аби члени Луцької ради церков могли виступати з актуальних питань.
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Про це говорили під час засідання Луцької ради церков, – повідомляє Конкурент.
Олександр і Олена Юхимчуки, які організували не один захід сімейного спрямування на теренах міста та області, мають ряд напрацювань та матеріалів.
Кожна з конфесій, представлених у раді церков, також має власні здобутки та дидактичні матеріали у напрямку підготовки до спільного сімейного життя. Вирішено разом напрацювати курс дошлюбної підготовки і проводити його як для молодих пар, які лише планують створити родину, так і для тих, хто уже у шлюбі.
Представники переконані, що якщо вдасться запустити такий проєкт, то це допоможе не одній сім’ї жити щасливо у шлюбі.
Окрім того, з 1 вересня у навчальних закладах запровадять:
• факультатив “Християнська етика”. Над розробленням курсу працює робоча група, до якої увійшли педагоги, представники конфесій, науковці тощо;
• факультатив з основ сім’ї та програму з протидії шкідливим звичкам.
У планах й співпраця з місцевими телеканалами, аби члени Луцької ради церков могли виступати з актуальних питань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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