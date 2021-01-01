У США знімуть англомовну версію рязановської «Іронії долі»

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Літом 2021 року в Бостоні стартують зйомки голлівудської версії картини "Іронія долі, або З легким паром!". Ремейк буде називатися "About Fate", повідомляє дистриб'ютор фільму кінокомпанія Central Partnership, передає УНН.
Режисером нової версії культового радянського фільму стане Марюс Вайсберг. Останнім часом він працював переважно над російськими комедіями. Серед них "Гітлер капут!", "Бабуся легкої поведінки" і "8 кращих побачень".
Головні ролі в "About Fate" виконають Емма Робертс (знімалася у фільмі "Ми - Міллери" і серіалі "Американська історія жахів"), Томас Манн (серіали "Фарго" і "Буває й гірше"), Гарретт Хедлунд ("Трон: Спадщина", "Троя") і Брітт Робертсон ("Собаче життя", "Земля майбутнього", "Мати і дитя").
Новий сценарій розробляє Тіффані Полсен, яка працювала над комедією "Пара на свята".
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Режисером нової версії культового радянського фільму стане Марюс Вайсберг. Останнім часом він працював переважно над російськими комедіями. Серед них "Гітлер капут!", "Бабуся легкої поведінки" і "8 кращих побачень".
Головні ролі в "About Fate" виконають Емма Робертс (знімалася у фільмі "Ми - Міллери" і серіалі "Американська історія жахів"), Томас Манн (серіали "Фарго" і "Буває й гірше"), Гарретт Хедлунд ("Трон: Спадщина", "Троя") і Брітт Робертсон ("Собаче життя", "Земля майбутнього", "Мати і дитя").
Новий сценарій розробляє Тіффані Полсен, яка працювала над комедією "Пара на свята".
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