Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 15 квітня.Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 229 осіб;летальних випадків – 433;одужало – 11 148 осіб;здійснили тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 903 765 осіб;одужало – 1 453 766 осіб;летальних випадків – 38 658;проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) таДніпропетровській (1 005) областях.Вакцинація в Україні:15 744 людини щепили проти COVID-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні.419 297 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення.Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.