Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 15 квітня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку станом на 15 квітня 2021 року такий: купівля – 27.85, а продаж – 27.92.
Євро при купівлі становить – 33.21, продажу – 33.36.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.26, продаж – 7.32.
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Євро при купівлі становить – 33.21, продажу – 33.36.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.26, продаж – 7.32.
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