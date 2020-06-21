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У Луцьку надійшло повідомлення про замінування ЦНАПу

У Луцьку надійшло повідомлення про замінування ЦНАПу
Поліція перевіряє інформацію про можливе замінування луцького ЦНАПу.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Анонімне повідомлення на лінію екстреного зв’язку 102 надійшло сьогодні, 15 квітня, вранці.

Нині на місці працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинскій області, слідчо-оперативна група та наряди управління патрульної поліції.

Вибухотехніки оглядають адмінприміщення та прилеглу територію на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

Подію зареєстрували у журналі Єдиного обліку заяв та громадян про кримінальні правопорушення та інші. Вирішують питання щодо винесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.

У Луцьку надійшло повідомлення про замінування ЦНАПу

У Луцьку надійшло повідомлення про замінування ЦНАПу

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Теги: Луцьк, ЦНАП, замінування, перевірка, поліція
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