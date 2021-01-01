Шість смертей і майже 400 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:33
За останню добу на Волині зареєстрували 397 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 17, медпрацівників — 10).
Одужало за добу – 255 осіб, летальних випадків – 6, - інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 52 415 підтверджених випадків COVID-19, з них 2680 - у дітей та 3322 - у медичних працівників. Одужало 43 856 осіб, з них 2133 дитини та 2895 медичних працівників. 885 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.
Кількість активних хворих – 7674.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та Нововолинськ, Ковельського, Володимир — Волинського, Ратнівського, Маневицького, Любомльського та Любешівського районів (захворіли 11 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 207 учнів та 269 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 203 797 осіб. За минулу добу обстежили – 1080 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 100 та приватними лабораторіями – 161.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10 726 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 14 квітня 2021 року щепили 503 особи.
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Одужало за добу – 255 осіб, летальних випадків – 6, - інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 52 415 підтверджених випадків COVID-19, з них 2680 - у дітей та 3322 - у медичних працівників. Одужало 43 856 осіб, з них 2133 дитини та 2895 медичних працівників. 885 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.
Кількість активних хворих – 7674.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та Нововолинськ, Ковельського, Володимир — Волинського, Ратнівського, Маневицького, Любомльського та Любешівського районів (захворіли 11 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 207 учнів та 269 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 203 797 осіб. За минулу добу обстежили – 1080 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 100 та приватними лабораторіями – 161.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10 726 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 14 квітня 2021 року щепили 503 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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