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На Волині судили чоловіка, який побив водія хлібзаводу за відмову його підвезти

На Волині судили чоловіка, який побив водія хлібзаводу за відмову його підвезти
У Володимирі-Волинському чоловік побив водія місцевого хлібзаводу, бо той відмовився його підвезти. У результаті дебошир опинився на лаві підсудних.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише Буг.

Так, 3-го вересня 2020 року, близько 05:00, чоловік, знаходячись на вулиці Луцькій, поблизу магазину «Ірена», побив водія ТОВ «Володимир-Волинський хлібзавод». Приводом стало те, що той нібито відмовився його підвезти.

Дебошир наніс потерпілому декілька ударів розкладною палицею по голові, лівій руці та тулубу потерпілого. Своїми побоями він спричинив водію тілесні ушкодження у вигляді синців, саден та гематом, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці інкримінували вчинок дебошира, як грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом і порушили проти нього кримінальне правопорушення за ч.1 ст.296 КК України.

Також потерпілий подав суду цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування моральної шкоди, яку він оцінив в 5 тисяч гривень, та витрат на правову допомогу в сумі 2 тисячі 100 гривень.

У суді чоловік визнав свою вину, зізнався, що безпідставно побив водія, та попросив у нього вибачення. Цивільний позов потерпілого він визнав повністю.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік 6 місяців. Однак, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Цивільний позов водія суд задовольнив у повному обсязі.


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Теги: побиття, водій, суд
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