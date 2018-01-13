У Карпатах вдарив мороз і випало чимало снігу
Сьогодні, 10:20
Українські Карпати через циклон, який прийшов із Європи, вже декілька днів засипає снігом. Станом на ранок 15 квітня висота снігового покриву місцями досягла більше метра.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що в горах хмарно. На сторінці у Facebook рятувальники також опублікували фото засніжених краєвидів, - пише Обозреватель.
Зокрема, о 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський видимість була обмеженою, спостерігався східний вітер 1-2 м/с, а температура повітря опустилася до -3°С.
На сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook раніше попереджали, що на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 14-15 квітня утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Там можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин.
Туристів закликали утриматися від походів на високогір'я. Хоча помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) 15 квітня можлива також у середньогiр'ї Львівської області.
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Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що в горах хмарно. На сторінці у Facebook рятувальники також опублікували фото засніжених краєвидів, - пише Обозреватель.
Зокрема, о 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський видимість була обмеженою, спостерігався східний вітер 1-2 м/с, а температура повітря опустилася до -3°С.
На сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook раніше попереджали, що на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 14-15 квітня утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Там можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин.
Туристів закликали утриматися від походів на високогір'я. Хоча помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) 15 квітня можлива також у середньогiр'ї Львівської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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