У Луцьку мешканці гуртожитку роками добиваються приватизації свого житла. ВІДЕО





Серед тих, хто роками живе, не знаючи, чи буде дах над головою завтра, – і лучани, які мешкають у колишньому гуртожитку підприємства “Електротермометрія”. Вкотре люди зібрались відстоювати свої права, - йдеться у сюжеті



Стоси скарг і клопотань, оббивання порогів десятків чиновницьких кабінетів, до чого тільки не вдавалися упродовж майже десяти років працівники луцького заводу “Електротермометрія”, аби приватизувати свої кімнати.



Взяти гуртожиток на обслуговування міста давно була згодна і Луцькрада. Однак віддати людям житло за так не погоджувалося керівництво підприємства.



Мешканці розповідають, що усі ці роки завод, як балансоутримувач, в гуртожиток ні копійки не вклав, ні палець об палець не вдарив. Будівлю утримували і ремонтували самі мешканці.



Тому, кажуть мешканці, хотіли би певності, що старалися не дарма. Мріють приватизувати кімнати, створити ОСББ.



Коментувати будь-що з приводу гуртожитку керівництво заводу відмовляється.



Чергові збори мешканців гуртожитку були, нарешті, з хорошого приводу. Керівника заводу таки вмовила Луцькрада. Про те, що люди нарешті зможуть приватизувати житло, прийшов сповістити сам мер.



“Ми з вами складемо списки цього гуртожитку, затвердимо рішенням виконкому список мешканців гуртожитку і ви будете мати можливість кожен приватизувати свої кімнати безоплатно”, – каже міський голова Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитках державної та комунальної форм власності проживає сімдесят тисяч українців. За законом України, вони мають повне право приватизувати свої оселі після передачі гуртожитків у власність громад. Чимало не можуть зробити це і досі.Серед тих, хто роками живе, не знаючи, чи буде дах над головою завтра, – і лучани, які мешкають у колишньому гуртожитку підприємства “Електротермометрія”. Вкотре люди зібрались відстоювати свої права, - йдеться у сюжеті 12 каналу Стоси скарг і клопотань, оббивання порогів десятків чиновницьких кабінетів, до чого тільки не вдавалися упродовж майже десяти років працівники луцького заводу “Електротермометрія”, аби приватизувати свої кімнати.Взяти гуртожиток на обслуговування міста давно була згодна і Луцькрада. Однак віддати людям житло за так не погоджувалося керівництво підприємства.Мешканці розповідають, що усі ці роки завод, як балансоутримувач, в гуртожиток ні копійки не вклав, ні палець об палець не вдарив. Будівлю утримували і ремонтували самі мешканці.Тому, кажуть мешканці, хотіли би певності, що старалися не дарма. Мріють приватизувати кімнати, створити ОСББ.Коментувати будь-що з приводу гуртожитку керівництво заводу відмовляється.Чергові збори мешканців гуртожитку були, нарешті, з хорошого приводу. Керівника заводу таки вмовила Луцькрада. Про те, що люди нарешті зможуть приватизувати житло, прийшов сповістити сам мер.“Ми з вами складемо списки цього гуртожитку, затвердимо рішенням виконкому список мешканців гуртожитку і ви будете мати можливість кожен приватизувати свої кімнати безоплатно”, – каже міський голова

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