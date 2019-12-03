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У Луцьку мешканці гуртожитку роками добиваються приватизації свого житла. ВІДЕО

У Луцьку мешканці гуртожитку роками добиваються приватизації свого житла. ВІДЕО
У гуртожитках державної та комунальної форм власності проживає сімдесят тисяч українців. За законом України, вони мають повне право приватизувати свої оселі після передачі гуртожитків у власність громад. Чимало не можуть зробити це і досі.

Серед тих, хто роками живе, не знаючи, чи буде дах над головою завтра, – і лучани, які мешкають у колишньому гуртожитку підприємства “Електротермометрія”. Вкотре люди зібрались відстоювати свої права, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Стоси скарг і клопотань, оббивання порогів десятків чиновницьких кабінетів, до чого тільки не вдавалися упродовж майже десяти років працівники луцького заводу “Електротермометрія”, аби приватизувати свої кімнати.

Взяти гуртожиток на обслуговування міста давно була згодна і Луцькрада. Однак віддати людям житло за так не погоджувалося керівництво підприємства.

Мешканці розповідають, що усі ці роки завод, як балансоутримувач, в гуртожиток ні копійки не вклав, ні палець об палець не вдарив. Будівлю утримували і ремонтували самі мешканці.

Тому, кажуть мешканці, хотіли би певності, що старалися не дарма. Мріють приватизувати кімнати, створити ОСББ.

Коментувати будь-що з приводу гуртожитку керівництво заводу відмовляється.

Чергові збори мешканців гуртожитку були, нарешті, з хорошого приводу. Керівника заводу таки вмовила Луцькрада. Про те, що люди нарешті зможуть приватизувати житло, прийшов сповістити сам мер.

“Ми з вами складемо списки цього гуртожитку, затвердимо рішенням виконкому список мешканців гуртожитку і ви будете мати можливість кожен приватизувати свої кімнати безоплатно”, – каже міський голова Ігор Поліщук.


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Теги: гуртожиток, приватизація, Луцьк
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