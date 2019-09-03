Вибір тонометра для людини похилого віку*





Безсимптомна артеріальна гіпертензія не менш небезпечна, адже ускладнення у вигляді інфаркту та інсульту в них однакові.



У домашніх умовах використовують тонометр. Великий вибір приладів можна знайти тут —



На що ж важливо звернути увагу, вибираючи тонометр



За відгуками лікарів кращий тонометр для літніх людей має володіти особливими якостями:



- мати доступну ціну;

- бути простим у застосуванні;

- мати великий екран, на якому добре видно цифрові показники;

- мати функції, які будуть корисними (звукові сигнали, голосові оповіщення).



Також варто звернути увагу на те, як працює апарат — від батарейок або від мережі через адаптер. Наявність мережевого адаптера зручніша тим, що пристрій можна швидко зарядити в будь-який момент.



Які бувають апарати для вимірювання тиску







Усі прилади можна розділити на 2 великі групи:



- Механічні — традиційні пристрої. Попри те, що з’явилися вони давно, у багатьох лікарнях досі ними користуються. Вони складаються з манжети, груші та манометра. Для використання потрібен стетоскоп.

- Автоматичні — сучасні прилади. Складаються з манжети та електронного пристрою.



У сучасному світі автоматичні тонометри стають усе більш популярними. Переваги автоматичних пристроїв:



- зручні у використанні;

- зберігають інформацію про попередні результати;

- автоматично можуть вимірювати додаткові показники (наприклад, наявність аритмії);

- мають індикатори правильності вимірювання.



Який тонометр краще вибрати для літніх людей? Деякі фахівці рекомендують придбати апарат на плече, проте людям похилого віку часто зручніші тонометри на зап’ясті.



Переваги та недоліки моделей на зап’ясті



Виробники врахували особливості цієї вікової групи та постаралися створити прилад, користуватися яким зручно і просто. Виміряти тиск людина може самостійно. Цей апарат:



- має компактні розміри та легку вагу, що дає змогу носити його із собою;

- має високу точність вимірювання;

- дає можливість зберігати результати.



Однак навіть найкращі тонометри на зап’ясті мають недоліки. До них можна віднести похибку вимірювання Тому обов’язково звертайте увагу на модель. Не всі з них підходять для людей, яким виповнилося 50 років.



Невелика похибка зап’ястних тонометрів компенсується зручністю і простотою у використанні.



Як правильно користуватися



Навіть найкращий тонометр не покаже точних результатів, якщо не будуть дотримані прості правила. Основні з них:



- проводити вимірювання тільки в стані спокою;

- не можна вимірювати тиск стоячи або на ходу;

- між рукою і приладом не має бути одягу;

- не допускається сильне згинання або опускання руки.



За правильного використання пристрою ризик відхилення стає мінімальним, навіть у випадку із зап’ястним тонометром. Скласти рейтинг кращих приладів для людей похилого віку непросто, адже кожен обере для себе щось оптимальне, опираючись на ціну й характеристики. Ось рекомендований список хороших приладів:



- AND UB-505 — надійний, точний, простий у використанні.

- B.Well MED-57 — забезпечує максимально точне вимірювання.

- Omron RS2 — має невеликі розміри.



Це кращі тонометри для людей похилого віку, які допоможуть контролювати стан здоров’я й у разі необхідності вчасно вжити заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині артеріальна гіпертензія є однією з найпоширеніших патологій. Нерідко вона протікає безсимптомно, тому за показниками артеріального тиску потрібно стежити всім. Але особливо такий контроль важливий для людей похилого віку.Безсимптомна артеріальна гіпертензія не менш небезпечна, адже ускладнення у вигляді інфаркту та інсульту в них однакові.У домашніх умовах використовують тонометр. Великий вибір приладів можна знайти тут — Med-magazin.com.ua . Нещодавно можна було скористатися тільки механічним апаратом, який вимагає хорошого зору, слуху й певних навичок. Користуватися таким тонометром літнім людям досить складно. Сьогодні виробники пропонують найрізноманітніші моделі, які відрізняються наявністю різноманітних функцій і вартістю.За відгуками лікарів кращий тонометр для літніх людей має володіти особливими якостями:- мати доступну ціну;- бути простим у застосуванні;- мати великий екран, на якому добре видно цифрові показники;- мати функції, які будуть корисними (звукові сигнали, голосові оповіщення).Також варто звернути увагу на те, як працює апарат — від батарейок або від мережі через адаптер. Наявність мережевого адаптера зручніша тим, що пристрій можна швидко зарядити в будь-який момент.Усі прилади можна розділити на 2 великі групи:- Механічні — традиційні пристрої. Попри те, що з’явилися вони давно, у багатьох лікарнях досі ними користуються. Вони складаються з манжети, груші та манометра. Для використання потрібен стетоскоп.- Автоматичні — сучасні прилади. Складаються з манжети та електронного пристрою.У сучасному світі автоматичні тонометри стають усе більш популярними. Переваги автоматичних пристроїв:- зручні у використанні;- зберігають інформацію про попередні результати;- автоматично можуть вимірювати додаткові показники (наприклад, наявність аритмії);- мають індикатори правильності вимірювання.Який тонометр краще вибрати для літніх людей? Деякі фахівці рекомендують придбати апарат на плече, проте людям похилого віку часто зручніші тонометри на зап’ясті.Виробники врахували особливості цієї вікової групи та постаралися створити прилад, користуватися яким зручно і просто. Виміряти тиск людина може самостійно. Цей апарат:- має компактні розміри та легку вагу, що дає змогу носити його із собою;- має високу точність вимірювання;- дає можливість зберігати результати.Однак навіть найкращі тонометри на зап’ясті мають недоліки. До них можна віднести похибку вимірювання Тому обов’язково звертайте увагу на модель. Не всі з них підходять для людей, яким виповнилося 50 років.Невелика похибка зап’ястних тонометрів компенсується зручністю і простотою у використанні.Навіть найкращий тонометр не покаже точних результатів, якщо не будуть дотримані прості правила. Основні з них:- проводити вимірювання тільки в стані спокою;- не можна вимірювати тиск стоячи або на ходу;- між рукою і приладом не має бути одягу;- не допускається сильне згинання або опускання руки.За правильного використання пристрою ризик відхилення стає мінімальним, навіть у випадку із зап’ястним тонометром. Скласти рейтинг кращих приладів для людей похилого віку непросто, адже кожен обере для себе щось оптимальне, опираючись на ціну й характеристики. Ось рекомендований список хороших приладів:- AND UB-505 — надійний, точний, простий у використанні.- B.Well MED-57 — забезпечує максимально точне вимірювання.- Omron RS2 — має невеликі розміри.Це кращі тонометри для людей похилого віку, які допоможуть контролювати стан здоров’я й у разі необхідності вчасно вжити заходів.

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