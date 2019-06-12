Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює





Нагадаємо, що вранці 15 квітня у поліцію н



Наразі на місці працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинскій області, слідчо-оперативна група та наряди управління патрульної поліції.



У зв’язку з цим, прийом громадян працівниками ЦНАПу тимчасово не проводиться. Про відновлення роботи ЦНАПу повідомлять згодом.



Відвідувачі з талонами попереднього запису будуть прийняті в інші дні. Також відмінили прийом громадян з особистих питань заступником міського голови Іриною Чебелюк.







Відділ інформаційної роботи міської ради

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