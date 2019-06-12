Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює
Сьогодні, 11:18
ЦНАП міста Луцька тимчасово не приймає відвідувачів.
Нагадаємо, що вранці 15 квітня у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Наразі на місці працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинскій області, слідчо-оперативна група та наряди управління патрульної поліції.
У зв’язку з цим, прийом громадян працівниками ЦНАПу тимчасово не проводиться. Про відновлення роботи ЦНАПу повідомлять згодом.
Відвідувачі з талонами попереднього запису будуть прийняті в інші дні. Також відмінили прийом громадян з особистих питань заступником міського голови Іриною Чебелюк.
Відділ інформаційної роботи міської ради
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Нагадаємо, що вранці 15 квітня у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Наразі на місці працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинскій області, слідчо-оперативна група та наряди управління патрульної поліції.
У зв’язку з цим, прийом громадян працівниками ЦНАПу тимчасово не проводиться. Про відновлення роботи ЦНАПу повідомлять згодом.
Відвідувачі з талонами попереднього запису будуть прийняті в інші дні. Також відмінили прийом громадян з особистих питань заступником міського голови Іриною Чебелюк.
Відділ інформаційної роботи міської ради
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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