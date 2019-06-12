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Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює

Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює
ЦНАП міста Луцька тимчасово не приймає відвідувачів.

Нагадаємо, що вранці 15 квітня у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Наразі на місці працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинскій області, слідчо-оперативна група та наряди управління патрульної поліції.

У зв’язку з цим, прийом громадян працівниками ЦНАПу тимчасово не проводиться. Про відновлення роботи ЦНАПу повідомлять згодом.

Відвідувачі з талонами попереднього запису будуть прийняті в інші дні. Також відмінили прийом громадян з особистих питань заступником міського голови Іриною Чебелюк.



Відділ інформаційної роботи міської ради

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Теги: Луцьк, ЦНАП, робота, замінування, прийом, відвідувачів
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