Луцька райрада перевірить, чи працюють громади із скандальною ГО «Порятунок чотирилапих»
Сьогодні, 11:45
Депутати Луцької районної ради підтримали колективний запит Миколи Кравчука та Тетяни Павлової-Багрійчук (фракція ВО «Батьківщина») щодо надання громадами інформації про співпрацю із ФОП Ткачук Богданою, більш відомою під прізвищем Новарчук, та її громадською організацією «Порятунок чотирилапих».
Микола Кравчук розповів, що до них надійшло звернення від ГО «Волинське об’єднання зоозахисту» з приводу незаконної діяльності Богдани Ткачук та організації, яку вона очолює. Зоозахисники стверджують, що пані Ткачук надає ветеринарні послуги без відповідної ліцензії, а також здійснює відлов безпритульних тварин, утримуючи їх в неналежних умовах.
«При перевезнні між містами не здійснює належне карантинування та оформленні ветеринарних довідок, яким наражає на небезпеку людей та тварин. Були випадки, коли нестерилізовані тварини з місць утримання втікали», - наголосив депутат Микола Кравчук.
Тож депутати хочуть з’ясувати, чи співпрацюють територіальні громади із ГО «Порятунок чотирилапих», чи є укладені з нею договори та чи зверталася до них Ткачук Богдана за орендою комунального майна та земельних ділянок.
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Микола Кравчук розповів, що до них надійшло звернення від ГО «Волинське об’єднання зоозахисту» з приводу незаконної діяльності Богдани Ткачук та організації, яку вона очолює. Зоозахисники стверджують, що пані Ткачук надає ветеринарні послуги без відповідної ліцензії, а також здійснює відлов безпритульних тварин, утримуючи їх в неналежних умовах.
«При перевезнні між містами не здійснює належне карантинування та оформленні ветеринарних довідок, яким наражає на небезпеку людей та тварин. Були випадки, коли нестерилізовані тварини з місць утримання втікали», - наголосив депутат Микола Кравчук.
Тож депутати хочуть з’ясувати, чи співпрацюють територіальні громади із ГО «Порятунок чотирилапих», чи є укладені з нею договори та чи зверталася до них Ткачук Богдана за орендою комунального майна та земельних ділянок.
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Коментарі 1
Вероніка напевно радіє )))
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