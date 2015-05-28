вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька райрада перевірить, чи працюють громади із скандальною ГО «Порятунок чотирилапих»

Луцька райрада перевірить, чи працюють громади із скандальною ГО «Порятунок чотирилапих»
Депутати Луцької районної ради підтримали колективний запит Миколи Кравчука та Тетяни Павлової-Багрійчук (фракція ВО «Батьківщина») щодо надання громадами інформації про співпрацю із ФОП Ткачук Богданою, більш відомою під прізвищем Новарчук, та її громадською організацією «Порятунок чотирилапих».

Микола Кравчук розповів, що до них надійшло звернення від ГО «Волинське об’єднання зоозахисту» з приводу незаконної діяльності Богдани Ткачук та організації, яку вона очолює. Зоозахисники стверджують, що пані Ткачук надає ветеринарні послуги без відповідної ліцензії, а також здійснює відлов безпритульних тварин, утримуючи їх в неналежних умовах.

«При перевезнні між містами не здійснює належне карантинування та оформленні ветеринарних довідок, яким наражає на небезпеку людей та тварин. Були випадки, коли нестерилізовані тварини з місць утримання втікали», - наголосив депутат Микола Кравчук.

Тож депутати хочуть з’ясувати, чи співпрацюють територіальні громади із ГО «Порятунок чотирилапих», чи є укладені з нею договори та чи зверталася до них Ткачук Богдана за орендою комунального майна та земельних ділянок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, райрада, Порятунок чотирилапих
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вероніка напевно радіє )))
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 12:08
Вибір тонометра для людини похилого віку*
Сьогодні, 12:00
Луцька райрада перевірить, чи працюють громади із скандальною ГО «Порятунок чотирилапих»
Сьогодні, 11:45
Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня»
Сьогодні, 11:40
Чи отримають і коли другу дозу волиняни, яким вкололи вакцину AstraZeneca
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
«Колишні владці вважають Горохівський район своєю власністю», – депутат Луцької райради Віктор Білик «Колишні владці вважають Горохівський район своєю власністю», – депутат Луцької райради Віктор Білик
05 березень, 11:41
Луцька райрада прийняла Звернення до Президента та Генерального прокурора України Луцька райрада прийняла Звернення до Президента та Генерального прокурора України
28 травень, 2015, 15:47
Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня» Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня»
Сьогодні, 11:40
Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює Через повідомлення про замінування луцький ЦНАП тимчасово не працює
Сьогодні, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя з Волині поділилося секретами вирощування розсади овочів
Сьогодні, 12:25
 0
На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 12:08
 0
Вибір тонометра для людини похилого віку*
Сьогодні, 12:00
 0
Луцька райрада перевірить, чи працюють громади із скандальною ГО «Порятунок чотирилапих»
Сьогодні, 11:45
 0
Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня»
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8