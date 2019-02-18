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Чи отримають і коли другу дозу волиняни, яким вкололи вакцину AstraZeneca

Чи отримають і коли другу дозу волиняни, яким вкололи вакцину AstraZeneca
Волиняни, яким вкололи вакцину від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва, отримають другу дозу тоді, коли в Україну (а згодом і на Волинь), надійде друга партія цього препарату.

Про це йшлося під час онлайн-брифінгу щодо особливостей та етапів проведення вакцинації від COVID-19.

Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук зауважила, що від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10 726 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 14 квітня 2021 року щепили 503 особи, з них 500 – вакциною AstraZeneca, ще три людини – китайською вакциною CoronaVac, яку область отримала 13 квітня.

Людмила Тимощук нагадала, що у межах першої партії Волинь отримала 14 тисяч 200 доз вакцини AstraZeneca/Covishield. Більше цього препарату область не отримували, тож залишилося – понад 3 тисячі доз цієї вакцини. Натомість людям, яким вже зробили щеплення, варто отримати другу дозу через 4-12 тижнів.

«Залишилося дуже мало доз. Повторна доза буде отримана людьми, які вже щеплені, після поступлення вакцини в область. Згідно з заявою головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, до кінця квітня Україна має отримати законтрактованих 2 мільйони доз. Коли вакцина надійде, розпочнеться вакцинальна кампанія другого етапу», - сказала посадовиця.

Нагадаємо, Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.

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Теги: Волинь, вакцини, AstraZeneca
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