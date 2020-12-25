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Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня»

Дітей навчають писанкарству, соломоплетінню: у Луцьку працює «Великодня майстерня»
У Луцьку відкрили творчий проєкт "Великодня майстерня", у рамках якого влаштовуватимуть різноманітні майстер-класи. Першими учасниками стали діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

У день відкриття "Великодньої майстерні" десятьох дітей навчала малювати писанки сім'я Бондаруків. Майстер народних ремесл Андрій Бондарук розповів учасникам майстер-класу значення орнаментів, якими оздоблюють писанки. Із його слів, тематикою великодніх майстер-класів цьогоріч є писанки, які були зібрані Оленою Пчілкою на території історичної Волині.

Вперше взяла до рук писака 14-річна Еріка Артинюк. Дівчина каже: процес складний і потребує терпіння. На своєму виробі, говорить дівчина, хоче намалювати візерунок із зображенням зірок, сердечок і квітів.

Завітала на майстер-клас, аби розмалювати писанку, шестирічна Богданка. На майстер-клас дівчинку привела бабуся Марія Ахметшина. Жінка каже: онука хоче бути художницею – малює день і ніч.

"Бачите, як у неї получається. Вона знає, що це яйце і буде Пасха", – говорить лучанка.

"Великодня майстерня" працюватиме до 28 квітня. До участі у проєкті долучилися семеро майстрів народної творчості, розповіла методистка Палацу культури міста Олеся Іщук.


У цей період відбуватимуться майстер-класи з писанкарства, соломоплетіння, майструватимуть великодні листівки виготовлятися, лялечки, обереги з глини, а також брязкальця та музичні інструменти. До майстер-класів планують залучити до 200 дітей.

Майстер-класи з виготовлення святкової атрибутики триватимуть у Палаці культури міста. Підбиття підсумків творчого проєкту відбудеться 3 травня.


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Теги: Луцьк, великодня майстерня, майстер-класи
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